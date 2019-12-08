Валерия опубликовала фото с пострадавшим в ДТП сыном

Певица Валерия опубликовала фото с сыном Арсением Шульгиным и его подругой Лианой, пострадавшими в ДТП под Петербургом.

Валерия подтвердила, что ее сын Арсений «действительно попал в аварию недалеко от Питера». Судя по снимку, молодой человек получил в ДТП травму подбородка.

«В машине было несколько человек, во время инцидента он (Арсений – прим. ВЗГЛЯД) спал. Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжелая досталась девушке – у нее перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы», – написала Валерия в своем Instagram.

Певица поблагодарила всех за поддержку, посоветовав подписчикам зимой избегать поездок на автомобиле.

Ранее Валерия рассказала о предчувствии перед ДТП с сыном.

Напомним, спорткар, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, попал в ДТП в Ленинградской области. Артем Клюшин, знакомый Шульгина и очевидец аварии, объяснил ДТП «ужасной погодой», «мокрой трассой». Продюсер Иосиф Пригожин, муж Валерии, уточнил, что Арсений разбил губу, а его девушка сломала руку.