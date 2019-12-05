Стало известно о новых обстоятельствах в деле покончившей с собой девушки-следователя

В расследовании дела о самоубийстве девушки-следователя в Сочи появилась аудиозапись разговора между сестрой погибшей и ее начальником, руководителем следственного отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (Хостинский район) СУ УВД по Сочи Андреем Хвостовым, утверждают СМИ.

Запись обнаружена в ходе служебной проверки, утверждает РЕН-ТВ, за сокрытие информации о возможном намерении девушки свести счеты с жизнью Хвостова якобы могут привлечь к ответственности.

Сестра погибшей рассказала Хвостову, что его подчиненная хочет покончить с собой. Она также сообщила ему о причинах таких настроений, среди которых, как утверждает телеканал, есть сексуальное насилие.

По данным телеканала, Хвостов не предпринял ничего для предотвращения трагедии и не зарегистрировал сообщение о совершенном преступлении.

«В связи с тем, что в действиях Хвостова усматриваются признаки преступлений, предусмотренных 285 и 293 УК РФ (превышение полномочий и халатность) материал направлен в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела», – приводит телеканал цитату знакомого с ситуацией источника.

Ранее сообщалось, что СУ СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели молодой девушки-следователя в ОВД Хостинского района.

Ранее сестра погибшей сообщала, что девушку-следователя травили коллеги.

В СМИ перед этим появились сообщения, что следователь якобы была изнасилована коллегой, информацию было решено проверить.