СМИ: Перед гибелью сочинская следовательница была изнасилована коллегой

СМИ сообщили, что 23-летняя следовательница полиции Мария Клочкова, которая покончила с собой, перед этим могла быть изнасилована коллегой.

Сестра погибшей рассказала, что Мария была экстренно госпитализирована с кровотечением 6 октября во время празднования Дня уголовного розыска, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, девушка решила не писать заявление, полагая, что это испортит ей жизнь. Кроме того, руководитель якобы обещал перевести ее на другое место службы.

Отметим, что официального подтверждения данной информации пока нет.

23 ноября следователь Мария Клочкова 1996 года рождения покончила с собой. Девушка работала в Хостинском отделе полиции.