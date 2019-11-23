В Сочи начата проверка после смерти следователя МВД

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю и МВД региона начали проверку по факту самоубийства следователя МВД из Сочи.

Сегодня утром следователь Мария Клочкова 1996 года рождения покончила с собой. Ей было 23 года, в августе она окончила университет МВД. Девушка работала в Хостинском отделе полиции, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Отмечается, что в связи с гибелью девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что центральный аппарат МВД расследует гибель полицейских на Ямале.