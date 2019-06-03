Центральный аппарат МВД расследует гибель полицейских на Ямале

Два полицейских погибли в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, туда направили группу сотрудников центрального аппарата МВД России для расследования происшествия.

По предварительным данным, лейтенант Андрей М. заподозрил свою жену в измене с его коллегой Владимиром А, в результате чего застрелил из табельного оружия супругу. После этого он отправился в опорный пункт, где застрелил коллегу, забрал ключи от его машины, уехал на другой гонец города и покончил с собой, сообщает «Рен ТВ».

Тела полицейских были обнаружены 3 июня в разных частях города.

«По решению руководства МВД России группа сотрудников ГУСБ и ГУОООП МВД России направлена в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе выезда будут всесторонне изучены обстоятельства гибели двух участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г. Ноябрьску, выявлены причины, которые привели к трагедии», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что также правовую оценку получат действия руководителей, ответственных за морально-психологическую подготовку в подразделении, а виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что полицейского убили на улице в Нижнекамске.