Полицейского убили на улице в Нижнекамске

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане около здания управления МВД, позже участковый скончался от ранений.

Около отдела полиции в городе Нижнекамск неизвестный с ножом напал на полицейского и ранил его, сообщает ТАСС.

Полицейский получил несколько ножевых ранений. Его коллега, находившийся неподалеку, открыл огонь на поражение, в результате нападавший был убит. В это время врачи скорой пытались спасти участкового, но мужчина скончался.

Правоохранительные органы работают на месте происшествия: выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность напавшего. Уголовное дело по факту нападения с ножом на полицейского уже возбуждено.

В январе сотрудник полиции был убит в Подмосковье.