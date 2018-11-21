Стало известно об убийстве полицейского в Подмосковье

В подмосковном Подольске убит сотрудник полиции по Тверской области Максим Дунаев, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщает Telegram-канал Mash убитому было 40 лет. Полицейский «от полученных ранений погиб на месте»

Источник ТАСС сообщает, что погибший не был при исполнении служебных обязанностей, когда у него произошел конфликт с неизвестным.

Полиция Москвы и Московской области ведет поиск подозреваемого.

Открыто дело по ч. 4. ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).

Официального подтверждения информации не поступало.