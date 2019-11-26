Стало известно о травле со стороны коллег покончившей с собой девушки-следователя

Коллеги травили 23-летнюю девушку-следователя Марию Клочкову, которая покончила с собой в здании ОВД Хостинского района Сочи, заявила ее сестра Анна Клочкова.

По ее словам, Мария привлекла внимание мужчин, что раздражало женский коллектив. Молодой сотрудник полиции Алан П., утверждает она, не отходил от нее, пишет «Комсомольская правда - Краснодар».

«Ее невзлюбили в коллективе, а он успокаивал. Сказал, что со всеми новенькими такое происходит. Но если она найдет себе хорошего друга, то все наладится», – рассказала Анна.

После этого, утверждает она, Алан снял номер в гостинице, пригласил туда Марию для «дружеского разговора». Полицейская согласилась, рассчитывая на «романтический вечер».

Сестра погибшей заявила, что в гостинице Алан надругался над Марией, номер после их визита «был весь в крови». Девушка сама себе вызвала скорую и из номера ее выносили.

«У нее ушивали влагалище в нескольких местах», – заявила Анна.

После этого Алан на некоторое время пропал, однако когда понял, что Мария не собирается придавать огласке произошедшее, начал ей писать.

«Сейчас телефон сестры находится у следователей, а значит, вопросы по поводу насилия будут сняты. Там вся переписка», – рассказала Анна Клочкова.

После возвращения в отдел Мария обнаружила, что все ее вещи выбросили в мусорку.

«Травля стала просто системной уже – она делала все не то и не так. Я поехала к начальнику отдела и потребовала, чтобы насильника наказали, а Машу перевели на другую работу. Он сказал, что ждет рапорта», – сказала сестра погибшей.

В итоге разбирательства по факту произошедшего в гостинице не последовало, Мария не стала писать заявления, боясь огласки на работе, а спустя месяц покончила с собой.

Ранее сообщалось, что СУ СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели молодой девушки-следователя в ОВД Хостинского района.

В СМИ перед этим появились сообщения, что следователь якобы была изнасилована коллегой, информацию было решено проверить.