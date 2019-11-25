Начата проверка версии об изнасиловании девушки-следователя в Сочи перед суицидом

Правоохранительные органы проверят сообщения в соцсетях о том, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники Главка направлены в Краснодарский край для оказания практической помощи в проведении служебной проверки по факту суицида следователя отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи», – говорится в сообщении на сайте регионального главка.

«В ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения. По результатам служебной проверки виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В субботу полиция и СК начали проверку после гибели девушки. В ведомствах не сообщали подробностей случившегося. СМИ писали, что 23-летняя Мария Клочкова поступила на службу в полицию в Сочи после окончания университета МВД и совершила самоубийство на работе, передает РИА «Новости».

В паблике «Омбудсмен полиции» в соцсети пользователи обсуждали причины самоубийства. Представившаяся сестрой погибшей пользователь Анна Клочкова заявила в комментарии, что ее сестра якобы стала жертвой изнасилования со стороны коллеги, но не стала писать заявление, а просила руководство помочь с переводом на службу в другой город.

В минувшую субботу Управление СК по Краснодарскому краю и МВД региона организовало проверку по факту самоубийства следователя МВД из Сочи. В понедельник в СМИ появились сообщения, что следователь якобы была изнасилована коллегой.