СК возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства девушки-следователя в Сочи

СУ СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели молодой девушки-следователя в ОВД Хостинского района.

«По данным следствия, девушка утром 23 ноября 2019 года заступила на службу, получив огнестрельное оружие. Тело погибшей в служебном помещении обнаружили ее коллеги, которые вызвали на место медиков и сотрудников территориального следственного отдела СКР», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Девушка работала в отделе по расследованию преступлений.

Отмечается, что в рамках расследования будут тщательным образом изучены обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на данный поступок.

В минувшую субботу управление СК по Краснодарскому краю и МВД региона организовало проверку по факту самоубийства следователя МВД из Сочи. Позднее в университете МВД, где училась погибшая, ей дали характеристику.

Затем в СМИ появились сообщения, что следователь якобы была изнасилована коллегой. Эту информацию решили проверить.