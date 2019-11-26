Погибшей в Сочи девушке-следователю дали характеристику в университете МВД

Погибшая в Сочи следователь была уравновешенной, неконфликтной, выделялась среди курсантов, рассказали в Краснодарском университете МВД, который девушка закончила несколько месяцев назад.

В пресс-службе Краснодарского университета МВД рассказали, что погибшая «очень хорошо характеризовалась», закончила университет с красным дипломом, передает РИА «Новости».

«Она неконфликтная. Коллектив у них хороший, дружный был. Со стороны руководства вообще никаких нареканий к ней не было. Очень приличная девочка, видная, высокая, спокойная, уравновешенная. Она всегда в первых рядах маршировала», – добавили в пресс-службе.

В университете отметили, что ее «фамилия эта была на слуху» – «те ребята, которые чем-то хорошим выделяются, их фамилии всегда на слуху».

«Это просто двойная боль», – добавили в учреждении.

Напомним, в минувшую субботу управление СК по Краснодарскому краю и МВД региона организовало проверку по факту самоубийства следователя МВД из Сочи.

Затем в СМИ появились сообщения, что следователь якобы была изнасилована коллегой. Эту информацию решили проверить.