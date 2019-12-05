МИД Украины вызвал посла Казахстана после слов Токаева о Крыме

Украинское министерство иностранных дел выразило обеспокоенность послу Казахстана из-за высказываний казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о Крыме.

«5 декабря 2019 в МИД Украины был приглашен посол Республики Казахстан на Украине Самат Ордабаев. С украинской стороны была выражена обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана», – сообщил украинский МИД, передает ТАСС.

В ходе встречи речь шла о перспективах двусторонних отношений и взаимодействия стран в международных организациях.

Стороны после встречи подтвердили свою «твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности», отметили в МИД.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают аннексией воссоединение Крыма с Россией.

После этого в украинском МИД пообещали принять дипломатические меры к Казахстану.