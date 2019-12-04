Украина пригрозила Казахстану дипломатическими последствиями за позицию по Крыму

Украина планирует принять в отношении Казахстана дипломатические меры из-за слов президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме, заявила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за отрицание аннексии украинского Крыма Россией», – сообщил украинский МИД в соцсетях, передает ТАСС.

Заявление казахстанского лидера, по мнению Киева, противоречит «сложившимся принципам взаимоотношений двух стран и международно-признанной позиции по Крыму, зафиксированной в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН».

«Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши», – подчеркнули в МИД.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают аннексией воссоединение Крыма с Россией.