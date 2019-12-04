Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают аннексией воссоединение Крыма с Россией.

Токаев заявил, что «аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», передает Deutsche Welle.

Так он ответил на вопрос о том, было ли правительство Казахстана «напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма».

Президент отметил, что казахстанские власти не испытывали какого-либо страха, так как у республики «абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Россией».

«Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», – подчеркнул он.

Токаев напомнил, что «минские переговоры были начаты по сути по инициативе (первого президента Казахстана) Нурсултана Назарбаева. Тогда он предлагал Астану в качестве места проведения встречи, «но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске».

«На сегодняшний день минские соглашения по сути являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта», – подчеркнул президент Казахстана.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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