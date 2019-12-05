Немецкие СМИ назвали отличие убийства чеченца в Берлине от «дела Скрипаля»

Дело об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине имеет недостаточный вес для серьезного дипломатического конфликта, полагают немецкие СМИ.

Издание Die Welt отмечает, что скандал вокруг убийства Хангошвили в Берлине разгорелся накануне саммита в «нормандском формате». Однако, «в отличие от покушения на бывшего российского агента Скрипаля, дело об убитом чеченце имеет недостаточный вес для того, чтобы захлопывать окно возможностей в украинском вопросе», передает InoPressa.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон нацелен, вероятно, на «мировую сделку» с Москвой, и ведомство канцлера ФРГ Ангелы Меркель «наверняка не захочет уступать ему дорогу».

По мнению Die Welt, ситуация развернется следующим образом: «российское правительство сначала многообещающе пригрозит ответными мерами», Кремль «вышлет двух немецких дипломатов», однако решит остановиться на этом.

Издание отмечает, что российская сторона вряд ли захочет «доводить до точки кипения» настроение между Москвой и Берлином.

«Вероятность такого сценария высока», – подчеркивается в материале.

Напомним, в среду Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Москва якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили.

СМИ утверждали, что за покушением на боевика, принимавшего активное участие в чеченской войне и причастного к крупным терактам в Ингушетии, могут стоять российские власти. В Кремле назвали беспочвенными подобные подозрения.

Между тем МИД пригрозил комплексом ответных мер на высылку российских дипломатов.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.