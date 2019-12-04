Раскрыты подробности российско-европейской миссии на Марс

Роскосмос и Европейское космическое агентство в апреле следующего года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020, заявил источник в ракетно-космической отрасли.

«С января по март европейские коллеги при помощи американских специалистов планируют провести новые испытания парашютной системы спускаемого аппарата ExoMars-2020. По итогам этих испытаний в апреле состоится обзорная двухсторонняя конференция, на которой будут подведены итоги испытаний и принято решение о готовности миссии к запуску. В случае положительного решения аппарат отправят на космодром Байконур для проведения запуска», – сказал источник РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас запуск ракеты «Протон-М» с космическим аппаратом ExoMars-2020 запланирован в рамках «астрономического окна» с 26 июля по 13 августа 2020 года. В этом случае аппарат долетит до Марса в марте 2021 года.

Источник рассказал также, что при благоприятном завершении испытаний парашютной системы ее планируется монтировать на космический аппарат уже на Байконуре. В случае неудачного завершения испытаний, запуск отложат на два года, когда в очередной раз Земля и Марс будут находиться максимально близко друг к другу.

Напомним, испытание парашютной системы для посадочной платформы российско-европейской миссии ExoMars-2020, проведенное 5 августа, потерпело неудачу.

Роскосмос сообщал, что сроки запуска российско-европейской миссии ExoMars-2020 сдвинуты после аварии при испытаниях в Швеции парашютной системы.

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