Россельхознадзор введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор сообщил, что с 6 января будут введены ограничения на поставки цитрусовых из Китая. Причиной этого стало обнаружение в этой продукции карантинных вредных организмов.

В ведомстве отметили, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность и в России продолжают «систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции», передает ТАСС.

«В связи с этим Россельхознадзор до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур», – отмечается в сообщении.

Ранее Россельхознадзор допустил запрет на ввоз в Россию рыбы и морепродуктов из Китая.