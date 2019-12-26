Стало известно о неуверенности Авакова в обвинениях фигурантам по делу Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков попросил США и ряд других стран о помощи в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, так как он не уверен в обоснованности предъявленных фигурантам обвинений, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи. И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь», – передает его слова ТАСС.

Американский дипломат заявил, что Аваков не вполне уверен в обоснованности обвинений, которые были предяъвлены фигурантам этого дела.

«Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди «много работы». Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен», – добавил Тейлор.

12 декабря Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Ими оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом называется «дестабилизация ситуации на Украине».

Шеремет был убит в 2016 году.