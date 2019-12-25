Гуцериев назвал слухи про обыски в его доме ложью

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25 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:07  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Русофобия не поможет Европе стереть из памяти роман с Гитлером

Посол Польши в Германии Юзеф Липски с Адольфом Гитлером в январе 1936-гоФото: szukajwarchiwach.gov.pl
Владимир Путин вновь обратился к теме начала Второй мировой войны. На расширенной коллегии Минобороны он осудил снос памятников советским воинам в Европе и назвал польского посла в Берлине в 1938 году, обещавшего поставить памятник Гитлеру в Варшаве, «сволочью и антисемитской свиньей». Президента возмущает желание Запада переложить ответственность за начало войны на Россию. Подробности...
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Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизньюФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно – за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось. Подробности...
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Разоблачение Джорджа Сороса выставляет его в глупом свете

Сорос стал злейшим врагом как минимум трех правительств – России, Венгрии и СШАФото: M. Popow/Imago/ТАСС
Скандального финансиста Джорджа Сороса вновь обвиняют в заговоре, причем против двух стран сразу − Украины и США. Наглость описываемых схем, в которые были вовлечены агенты ФБР, украинское руководство и американский Конгресс, поражает. И в то же время − бьет по имиджу «филантропа» и «гениального манипулятора» в самом неожиданном месте. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украина первой признала республики Донбасса

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Если Украина не захочет восстанавливать территориальную целостность так, как это предусмотрено Минскими соглашениями, то встанет вопрос об исправлении исторической несправедливости. Когда и как – вопрос пока что несвоевременный. Подробности...
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Трансгендерная идеология уже добралась до России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством. А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. Подробности...
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Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
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      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Гуцериев назвал слухи про обыски в его доме ложью

              25 декабря 2019, 18:35

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Основатель и совладелец группы «Самфар» миллиардер Михаил Гуцериев заявил, что публикации об обысках у него в квартире и в офисах 10 компаний, связанных с ним, не соответствуют действительности.

              «Все, что там (в интернете – прим. ВЗГЛЯД) происходит, неправда», – заявил Гуцериев, передает РИА «Новости».

              Отмечается, что бизнесмен в среду пришел в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

              Сообщения об обысках появились в соцсетях, в пресс-службе группы «Самфар» их опровергли.

              Михаил Гуцериев – предприниматель, главный акционер промышленно-финансовой группы «Самфар», в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК «Нефтиса», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и другие.

              В 2018 году рейтинг богатейших семей России, составленный российской версией журнала Forbes, возглавила семья Гуцериевых.


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