Названа богатейшая семья России

Рейтинг богатейших семей России, составленный российской версией журнала Forbes, возглавила семья Гуцериевых.

Состояние семьи Гуцериевых оценивается в 5,97 млрд долларов, свидетельствует рейтинг Forbes.

«Группа «Сафмар» (бывшая БИН) в прошлом году лишилась своего банка, а клан Гуцериевых – одного из своих членов, Микаила Шишханова», – отмечает издание.

Бинбанк попал под санацию Центробанка и перешел под контроль государства. В крахе банка, пишет издание, Михаил Гуцериев обвинил племянника Шишханова, возглавлявшего финансовое направление группы. «Место одного племянника занял другой – 31-летний Билан Ужахов, которому Гуцериев передал 10% акций «М.Видео» и назначил его генеральным директором компании», – пишет Forbes.

На втором месте осталась семья Ротенбергов, состояние которой оценивается в 4,85 млрд долларов. «Бизнесу Ротенбергов по-прежнему мешают санкции, введенные против них после украинских событий 2014 года. По сравнению с прошлым годом совокупное состояние семьи выросло на 650 млн долларов, но все еще не достигло уровня четырехлетней давности (5,55 млрд долларов)», – уточняет издание.

Третье место заняла семья Гапонцевых с состоянием в 3,14 млрд долларов. Отец Валентин Гапонцев является основателем IPG Photonics, сын Денис поначалу помогал отцу, сейчас занимается недвижимостью в России.

В десятку рейтинга также вошли семьи Шаймиевых (2,48 млрд долларов), Рахимкуловых (1,7 млрд долларов), Саркисовых (1,5 млрд долларов), Шамаловых (1,47 млрд долларов), Бажаевых (1,41 млрд долларов), Магомедовых (1,4 млрд долларов), Зубицких (1,06 млрд долларов).

Ранее российская версия делового журнала Forbes представила рейтинг самых влиятельных россиян.

Напомним, в августе новым владельцем российского Forbes Russia стал бизнесмен Магомед Мусаев. Ранее Forbes подал жалобу в прокуратуру в связи с «пропавшей» из печатной версии статьей о Магомедовых.