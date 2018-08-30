Владельцем Forbes Russia стал зять экс-главы Дагестана

Новым владельцем российского Forbes Russia стал бизнесмен Магомед Мусаев.

Данную информацию подтвердил пресс-секретарь медиахолдинга ACMG Дмитрий Озман, передает РИА «Новости».

Forbes Russia выпускается с 2004 года и публикует различные бизнес-рейтинги. Группа ACMG приобрела выпускающий Forbes Russia издательский дом в октябре 2015 года.

По данным «Коммераснтъ», Мусаев является зятем бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Являлся одним из совладельцев Банка ВДНХ, работал первым заместителем генерального директора, а позже генеральным директором Всероссийского выставочного центра. Однако в 2009 году был отправлен в отставку после проверки Генпрокуратуры.

В 2011 Мусаев возглавил фонд Global Venture Alliance, у которого были совместные проекты с «Суммой» (чьи основатели братья Магомедовы обвиняются в хищении 2,5 млн рублей).

Ранее Forbes подал жалобу в прокуратуру в связи с «пропавшей» из печатной версии статьей о Магомедовых.