Обыски в компаниях и дома у Михаила Гуцериева опровергли

Информация об обысках в компаниях и в доме у Михаила Гуцериева не соответствует действительности, заявили в пресс-службе группы «Сафмар», совладельцем которой является бизнесмен.

В «Сафмаре» заявили, что «это неправда, информация не соответствует действительности», передает РИА «Новости».

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о проведении обысков в квартире Гуцериева и в офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом.

Михаил Гуцериев – предприниматель, главный акционер Промышленно-Финансовой Группы «Самфар», в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК «Нефтиса», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и другие.

В 2018 году рейтинг богатейших семей России, составленный российской версией журнала Forbes, возглавила семья Гуцериевых.