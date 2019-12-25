Канделаки поддержала позицию Губерниева по Сталину

Телеведущая Тина Канделаки поддержала своего коллегу Дмитрия Губернева, который резко высказался о личности советского вождя Иосифа Сталина.

Канделаки отметила в своем Telegram-канале, что «за последние несколько дней о Сталине высказались и мой коллега Дмитрий Губерниев, и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, боксер Егор Мехонцев, журналист Алексей Андронов, политик Владимир Жириновский и многие другие».

Он указала, что «публично поддержала позицию Губерниева» и намерена «это сделать еще раз».

«Время не только лечит самые глубокие раны, но и заставляет нас забыть о страданиях, которые претерпели наши предки. Я считаю, что именно неспособность осознать боль и ужасы, которые выпали на долю невероятного количества людей, и приводит к неоднозначной оценке деятельности Иосифа Виссарионовича», – написала телеведущая.

Она предложила «встать на место жертв сталинского режима» и попробовать представить, «что в ваш двор приезжает машина, всю вашу семью выгоняют на улицу, сажают в переполненные вагоны и вывозят в степь». При этом «вывозят то ли для того, чтобы вы умерли по дороге, или для того, чтобы вы проявили чудеса выживаемости и своим потом и кровью освоили бескрайнюю целину».

«Представьте, что ваших родителей увезли на допрос за неосторожную шутку или просто по клеветническому доносу, заклеймили «врагом народа», и вы в одночасье стали кастой «неприкасаемых». Лет десять или двадцать спустя вы узнаете, что их просто расстреляли после зверских пыток или сослали в один из сотни лагерей. Да, теперь ваши родители официально реабилитированы, но кто вернет им и вам годы унижений и страданий?», – продолжила Канделаки.

Она задалась вопросом: «Готовы ли вы оправдать этот ужас успешной индустриализацией и созданием ядерного оружия?».

«Я – нет. Наш народ добился всех своих успехов благодаря собственному характеру и самоотверженности. Он добился победы в Великой Отечественной войне вопреки комиссарам, которые использовали людей как топливо в печи мировой революции. И памятники надо ставить именно нашему народу, а не человеку, возомнившему себя идолом», – заключила она.

Ранее Губерниев обвинил Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны.

После этого глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов в своем Twitter потребовал от Губерниева извинений, назвав его слова «позорными и гнусными».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны.