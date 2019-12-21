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21 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
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На каких условиях Россия оставит газовый транзит Украине

Транзит газа имеет не только экономическое, но и политическое измерениеФото: Gleb Garanich/Reuters
Все больше сигналов о том, что Россия и Украина близки к заключению нового договора о транзите газа. Основным спорным моментом является не только цена, но и срок будущего контракта. Какие чисто экономические условия транзита через Украину являются для Газпрома приемлемыми – а на какие требования Киева Россия категорически не пойдет? Подробности...
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Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао ЦзэдунФото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. Подробности...
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
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США готовятся уничтожить Китай по антисоветскому рецепту

А это – испытания новейшей американской ракеты средней дальности, которая может быть направлена против КитаяФото: twitter.com/EsperDoD
США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – значит, против Китая. В связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России?  Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
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Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао Цзэдун   21 декабря 2019, 09:43
              Фото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину.

              На самом деле Сталин родился в 1878 году, и не 21 декабря, а 18-го. Но сейчас это интересно только историкам. Отмечают по той дате, что фигурировала в его поздних документах и праздновалась всем Советским Союзом.

              При жизни Сталина отмечались три его юбилея – к 50-летнему в 1929 он как раз окончательно утвердился в качестве безусловного наследника Ленина и единоличного лидера государства, переиграв четырех амбициозных претендентов – Троцкого, Зиновьева, Каменева и Бухарина.

              В декабре 1939-го Сталин был полноценным вождем, занятым восстановлением утраченного после революции, только что вернувшим стране утерянные после революции западные земли (украинские и белорусские) и проводившим тяжелую войну с Финляндией. Репрессии уже больше года как закончились, а до страшной войны оставалось полтора года.

              В декабре 1949 года Сталин воспринимался уже практически всеми в мире как самый сильный человек на Земле – победитель в войне. Как раз накануне, специально подгадав под юбилей, в Москву приехал Мао Цзэдун и состоялась первая в истории встреча в верхах лидеров России и Китая. При этом лидер красного Китая смотрел на лидера Красной России как на старшего товарища. И дело было не в возрасте (Сталин был старше на 15 лет), а в авторитете и геополитическом весе.

              Спустя всего три года сталинская эпоха закончится его внезапной смертью, а еще через три года начнется «развенчание культа личности». То есть критика – сначала аккуратная, а через еще несколько лет и довольна грубая – его времени, его деятельности, его характера. Отделить одно от другого не получалось. Хотя наследники Сталина, сильнее всего критиковавшие его, как тот же Хрущев, все время повторяли, что речь идет о личных качествах, ошибках и преступлениях Сталина. Критики советской власти, что в стране, что за рубежом, переносили вину на строй и партию в целом. Мол, если у вас вождь творил такое, расстреливая невинных, то значит и весь ваш строй ничего не стоит.

              Еще спустя несколько лет, в 1964-м, после снятия Хрущева, критику Сталина заморозили, оставив в школьных учебниках сухие строки об осуждении культа личности, а самого генералиссимуса практически вычеркнули из истории.

              Сложилась парадоксальная ситуация – Сталина просто перестали упоминать.

              Фамилия Сталина почти не встречалась в исторической литературе (за исключение воспоминаний военных), его личность нельзя было изучать, его грехи и победы нельзя было анализировать. В школьных учебниках его фамилия упоминалась всего пару раз, а в научных монографиях обходились словосочетанием «генсек ЦК ВКП(б)» или «глава советского правительства». Точно также вычеркнули и Хрущева, его вообще не упоминали ни в школьной программе, ни в научной литературе.

              Более чем двадцатилетний период замалчивания не прошел даром. Он аукнулся в перестройку, причем страшным образом. После 1987 года пошел вал публикаций – в прессе, а потом уже и художественной литературы – о «тайнах коммунистических вождей». Началось с репрессий и постепенной реабилитации, пока еще не юридической, самых разных противников и жертв Сталина. Потом пошли «портреты палачей» - Берия, Ежов, Ягода... Потом вся пролитая кровь, умноженная на сто, была записана на счет Сталина. Туда же добавили его и «вину» в развязывании Второй мировой войны, «порабощении прибалтов» и переселении народов. Дальше стали бить по Ленину, но это было уже неважно. За какие-то неполные четыре года, к началу 1991-го, произошла полная демонизация всего сталинского периода (подкреплявшаяся еще и высмеиванием «брежневского застоя»), перенос вины за репрессии и вообще за все на КПСС как таковую. Случилась не просто десакрализация власти, произошло ее полное очернение. И Сталин сыграл в этом страшную роль: с помощью настоящего культа его злодеяний (а он рисовался буквально одной лишь черной краской, и выставлялся источником всех бед) был в итоге уничтожен СССР.

              Еще несколько лет, а точнее все 1990-е, новые власти уже «новой России» продолжали пугать Сталиным детей. Но параллельно шел процесс народной реабилитации вождя. Люди, наслушавшись про то, как «мы победили вопреки Сталину» и что «он не лучше Гитлера», отшатнулись от ужаса, но не от Сталина, а от говорящих такое. А сопоставив тот факт, что развал страны и растаскивание общенародной собственности сопровождался антисталинистскими причитаниями из уст главных «реформаторов», и вовсе стал смотреть на Сталина другими глазами.

              В итоге уже к концу 1990-х рейтинг Сталина вырос до более чем заметного уровня. Его все чаще стали выбирать при ответе на вопрос кто самый лучший правитель в истории России. К середине нулевых закончилась эпоха безраздельного господства либералов на российском ТВ. И вместо унылой десталинизации начались попытки осмысления как фигуры Сталина, так и его времени.

              Нет ничего глупее демонизации или идеализации Сталина и его времени: и то, и другое одинаково опасно для нашего будущего. Его в качестве демона уже однажды использовали для разрушения великой страны и точно также могут пытаться использовать снова, но уже в качестве «иконы» для великой смуты.

              Если бы мы были китайцами, то оценивая Сталина мы могли бы принять их формулу в отношении Мао – «70% достижений, 30% ошибок». Спустя несколько лет после смерти Мао ее предложил Дэн Сяопин. При этом он по сути цитировал определение самого Мао, данное им Сталину. В ноябре 1957 года китайский вождь беседовал с новым советским министром иностранных дел Громыко. Тогда в СССР уже второй год шла борьба с культом личности, и в Пекине были недовольны тем, как она набирает обороты:

              «По нашему мнению, Сталин имеет примерно 70% заслуг и 30% ошибок... Мы не согласны с вами главным образом в том, что в начале постановки этого вопроса не были должным образом определены масштабы заслуг и ошибок Сталина... А ведь этот вопрос касается не только лично Сталина, но и всей КПСС, всего советского народа, поскольку за 30 лет при жизни Сталина были завершены революция и строительство социализма, достигнута победа в Великой Отечественной войне».

              Но мы не китайцы, у нас часто любят впадать в крайности, обожествлять или демонизировать. Впрочем, это касается больше пропагандистов, а отношение нашего народа к Сталину как раз ближе к китайскому.

              Русские сейчас оценивают Сталина положительно. Опросы свидетельствуют о том, что его уважают как старые, так и молодые. При этом никакой кровожадности в этом нет. Репрессии не поддерживает и осуждает большинство наших граждан. Сталина ценят как победителя в войне, как патриота, как честного строителя справедливого общества, как жесткого борца с гнилой, непатриотичной или даже антинародной номенклатурой.

              «Сталин» стал одним из самых важных типов правителя в русской истории. И в таком качестве он может служить России еще много столетий.


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