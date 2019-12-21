Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину.

На самом деле Сталин родился в 1878 году, и не 21 декабря, а 18-го. Но сейчас это интересно только историкам. Отмечают по той дате, что фигурировала в его поздних документах и праздновалась всем Советским Союзом.

При жизни Сталина отмечались три его юбилея – к 50-летнему в 1929 он как раз окончательно утвердился в качестве безусловного наследника Ленина и единоличного лидера государства, переиграв четырех амбициозных претендентов – Троцкого, Зиновьева, Каменева и Бухарина.

В декабре 1939-го Сталин был полноценным вождем, занятым восстановлением утраченного после революции, только что вернувшим стране утерянные после революции западные земли (украинские и белорусские) и проводившим тяжелую войну с Финляндией. Репрессии уже больше года как закончились, а до страшной войны оставалось полтора года.

В декабре 1949 года Сталин воспринимался уже практически всеми в мире как самый сильный человек на Земле – победитель в войне. Как раз накануне, специально подгадав под юбилей, в Москву приехал Мао Цзэдун и состоялась первая в истории встреча в верхах лидеров России и Китая. При этом лидер красного Китая смотрел на лидера Красной России как на старшего товарища. И дело было не в возрасте (Сталин был старше на 15 лет), а в авторитете и геополитическом весе.

Спустя всего три года сталинская эпоха закончится его внезапной смертью, а еще через три года начнется «развенчание культа личности». То есть критика – сначала аккуратная, а через еще несколько лет и довольна грубая – его времени, его деятельности, его характера. Отделить одно от другого не получалось. Хотя наследники Сталина, сильнее всего критиковавшие его, как тот же Хрущев, все время повторяли, что речь идет о личных качествах, ошибках и преступлениях Сталина. Критики советской власти, что в стране, что за рубежом, переносили вину на строй и партию в целом. Мол, если у вас вождь творил такое, расстреливая невинных, то значит и весь ваш строй ничего не стоит.

Еще спустя несколько лет, в 1964-м, после снятия Хрущева, критику Сталина заморозили, оставив в школьных учебниках сухие строки об осуждении культа личности, а самого генералиссимуса практически вычеркнули из истории.

Сложилась парадоксальная ситуация – Сталина просто перестали упоминать.

Фамилия Сталина почти не встречалась в исторической литературе (за исключение воспоминаний военных), его личность нельзя было изучать, его грехи и победы нельзя было анализировать. В школьных учебниках его фамилия упоминалась всего пару раз, а в научных монографиях обходились словосочетанием «генсек ЦК ВКП(б)» или «глава советского правительства». Точно также вычеркнули и Хрущева, его вообще не упоминали ни в школьной программе, ни в научной литературе.

Более чем двадцатилетний период замалчивания не прошел даром. Он аукнулся в перестройку, причем страшным образом. После 1987 года пошел вал публикаций – в прессе, а потом уже и художественной литературы – о «тайнах коммунистических вождей». Началось с репрессий и постепенной реабилитации, пока еще не юридической, самых разных противников и жертв Сталина. Потом пошли «портреты палачей» - Берия, Ежов, Ягода... Потом вся пролитая кровь, умноженная на сто, была записана на счет Сталина. Туда же добавили его и «вину» в развязывании Второй мировой войны, «порабощении прибалтов» и переселении народов. Дальше стали бить по Ленину, но это было уже неважно. За какие-то неполные четыре года, к началу 1991-го, произошла полная демонизация всего сталинского периода (подкреплявшаяся еще и высмеиванием «брежневского застоя»), перенос вины за репрессии и вообще за все на КПСС как таковую. Случилась не просто десакрализация власти, произошло ее полное очернение. И Сталин сыграл в этом страшную роль: с помощью настоящего культа его злодеяний (а он рисовался буквально одной лишь черной краской, и выставлялся источником всех бед) был в итоге уничтожен СССР.

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Еще несколько лет, а точнее все 1990-е, новые власти уже «новой России» продолжали пугать Сталиным детей. Но параллельно шел процесс народной реабилитации вождя. Люди, наслушавшись про то, как «мы победили вопреки Сталину» и что «он не лучше Гитлера», отшатнулись от ужаса, но не от Сталина, а от говорящих такое. А сопоставив тот факт, что развал страны и растаскивание общенародной собственности сопровождался антисталинистскими причитаниями из уст главных «реформаторов», и вовсе стал смотреть на Сталина другими глазами.

В итоге уже к концу 1990-х рейтинг Сталина вырос до более чем заметного уровня. Его все чаще стали выбирать при ответе на вопрос кто самый лучший правитель в истории России. К середине нулевых закончилась эпоха безраздельного господства либералов на российском ТВ. И вместо унылой десталинизации начались попытки осмысления как фигуры Сталина, так и его времени.

Нет ничего глупее демонизации или идеализации Сталина и его времени: и то, и другое одинаково опасно для нашего будущего. Его в качестве демона уже однажды использовали для разрушения великой страны и точно также могут пытаться использовать снова, но уже в качестве «иконы» для великой смуты.

Если бы мы были китайцами, то оценивая Сталина мы могли бы принять их формулу в отношении Мао – «70% достижений, 30% ошибок». Спустя несколько лет после смерти Мао ее предложил Дэн Сяопин. При этом он по сути цитировал определение самого Мао, данное им Сталину. В ноябре 1957 года китайский вождь беседовал с новым советским министром иностранных дел Громыко. Тогда в СССР уже второй год шла борьба с культом личности, и в Пекине были недовольны тем, как она набирает обороты:

«По нашему мнению, Сталин имеет примерно 70% заслуг и 30% ошибок... Мы не согласны с вами главным образом в том, что в начале постановки этого вопроса не были должным образом определены масштабы заслуг и ошибок Сталина... А ведь этот вопрос касается не только лично Сталина, но и всей КПСС, всего советского народа, поскольку за 30 лет при жизни Сталина были завершены революция и строительство социализма, достигнута победа в Великой Отечественной войне».

Но мы не китайцы, у нас часто любят впадать в крайности, обожествлять или демонизировать. Впрочем, это касается больше пропагандистов, а отношение нашего народа к Сталину как раз ближе к китайскому.

Русские сейчас оценивают Сталина положительно. Опросы свидетельствуют о том, что его уважают как старые, так и молодые. При этом никакой кровожадности в этом нет. Репрессии не поддерживает и осуждает большинство наших граждан. Сталина ценят как победителя в войне, как патриота, как честного строителя справедливого общества, как жесткого борца с гнилой, непатриотичной или даже антинародной номенклатурой.

«Сталин» стал одним из самых важных типов правителя в русской истории. И в таком качестве он может служить России еще много столетий.