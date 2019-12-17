В Доме-музее Сталина в Гори побит рекорд посещаемости

Почти 170 тыс. человек посетили в этом году Дом-музей Сталина на его родине в Гори, из них 160 тысяч – граждане иностранных государств, что является рекордным показателем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявили газете ВЗГЛЯД в Доме-музее, в позапрошлом году общая численность гостей составила более 132 тысяч, в прошлом – свыше 157 тысяч.

Данные предоставлены в связи с предстоящими 21 декабря мероприятиями, когда будет отмечаться 140-я годовщина со дня рождения Сталина.

В музее хранятся шинель Сталина, его трубка и другие личные вещи, а также другие экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью бывшего руководителя СССР. Сторонники Сталина дважды в год, 21 декабря и в день смерти Сталина, 5 марта, собираются на митинги в Гори у музея.

Чаще других иностранцев музей посещают граждане России и Ирана, отметили в Гори.

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