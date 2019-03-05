Грузинские сталинисты заявили о готовности забрать прах вождя себе

Сторонник Иосифа Сталина во вторник на его родине в Гори провели траурные мероприятия, посвященные 66-й годовщине со дня смерти вождя, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Сначала сталинисты собрались у дома-музея Сталина на митинг, а потом отслужили панихиду в кафедральном соборе в Гори. В Гори специально прибыла делегация из Турции, чтобы почтить память Сталина. Гости из Турции назвали себя «марксистами-ленинцами».

На митинге вновь звучали требования вернуть в Гори демонтированный из центра города в 2010 году режимом экс-президента Михаила Саакашвили памятник Сталину. Однако и нынешние власти Грузии отказываются сделать это, ссылаясь на принятую парламентом страны «Хартию свободы», которая запрещает коммунистическую и фашистскую символику.

Лидер горийского отделения Единой коммунистической партии Грузии Александр Лурсманашвили заявил газете ВЗГЛЯД, что на родине Сталина готовы также принять останки вождя, «если российский народ такое пожелает».

«Но я уверен, что россияне не пойдут на такое, они чтят память о Сталине», – сказал он.

По его словам, несколько лет назад грузинские сталинисты «на встрече в Госдуме с российскими коммунистами заявили о готовности перезахоронить Сталина».

«Нам отказали. Но если русский народ откажется от Сталина, мы примем», - сказал Александр Лурсманашвили.

По его словам, в этом случае останки вождя похоронят на его родине в Гори и «очень много людей будет приходить почтить память великого государственного деятеля и грузина».

Он напомнил, что в прошлом году более 160 тыс. человек посетили дом-музей Сталина, тогда как в 2017 – на 30 тыс. меньше.

«Тенденция налицо, интерес не угасает, туристы и почитатели приезжают, кстати, больше всего из России», – сказал он.

В музее хранятся шинель Сталина, его трубка и другие личные вещи, а также другие экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью бывшего руководителя СССР. Сторонники Сталина дважды в год, 21 декабря и в день смерти Сталина, 5 марта, собираются на митинги в Гори у музея.

По словам лидера горийских коммунистов, следующий митинг сталинисты наметили на 9 мая.