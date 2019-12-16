Кафе Русского музея убрало из продажи шоколадки с портретом Сталина

Посетителю в кафе в корпусе Бенуа Русского музея к кофе подали шоколадки с портретом Иосифа Сталина. После жалобы клиента сладости изъяли из продажи, сообщила пресс-службе учреждения.

В музее заявили, что арендаторы кафе закупили шоколадки без согласования с руководством музея, сообщает «Интерфакс».

Шоколадки со Сталиным выпустили в серии «Лица России». Фото разместил в своем Facebook Вадим Фиалко, после его поста о закупке таких шоколадок узнали в самом музее.

«Театр начинается с вешалки, ну а Русский музей начался для нас с кафетерия. И сумел произвести неизгладимое впечатление. Когда официантка сказала, что к капучино положен Сталин, я подумал, что ослышался. Когда увидел, то ох... обалдел», – написал мужчина.

Из продажи изъяли всю серию шоколадок, не уточнив, какие еще исторические личности были изображены на обертках.

Ранее сообщалось, что 70% россиян считают, что Иосиф Сталин сыграл «скорее положительную» или «целиком положительную» роль в истории страны –это рекордные показатели за все годы исследований.