Губерниев обвинил Сталина в трусости

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев обвинил советского вождя Иосифа Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны.

По словам комментатора, он очень любит военную литературу, историю Великой Отечественной войны и часто читает книги по этой теме.

По его словам, в начале кровопролитных сражений Сталин сидел в укрытии.

«Книги про войну читать очень тяжело – знания приумножают скорбь. Поэтому когда читаешь про танковый разгром 1941-го, про Киевский котел... я не могу, мне дурно. А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется спросить: а где он был в первые три дня? В первые три дня товарищ Сталин зассал и никуда не высовывался», – заявил Губерниев в комментарии Sports.ru.

Напомним, летом комиссия по исторической памяти президентского Совета по правам человека возмутилась установкой памятников Сталину. Поводом послужили сообщения о монументальном увековечении вождя в различных российских регионах.