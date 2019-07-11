В СПЧ возмутились установкой памятников Сталину

Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление «О памятниках И.В. Сталину».

Поводом послужили сообщения об установках памятников Сталину в различных населенных пунктах России, сообщается на сайте СПЧ.

По мнению правозащитников, те, кто ответственен за установку памятников, оправдывают «вольно или невольно» политические репрессии.

«Эти наши сограждане – тоже жертвы того режима: их лишили чувства сострадания к нашей тяжко пострадавшей стране», – говорится в заявлении комиссии.

Ранее в СПЧ призвали отстранить от должности похвалившего ГУЛАГ и оправдавшего советскую карательную систему уральского депутата.

В 1930-е годы миллионы людей стали жертвами сталинских репрессий.