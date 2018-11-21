В СПЧ призвали отстранить от должности похвалившего ГУЛАГ депутата

«Общество умное и не хочет обратно в ГУЛАГ», – заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Юргенс, комментируя появление петиции об отставке уральского депутата, оправдавшего советскую карательную систему.

«Даже то общество, которое оценивает Сталина, Петра I, Ивана Грозного как великие исторические фигуры, абсолютно не поддерживает сворачивание всех демократических начинаний и возврат обратно в рабство. Но в принципе это возрождение красно-белого разделения общества, что очень опасно», – подчеркнул собеседник.

Оправдание ГУЛАГа, по мнению Юргенса, можно сравнить с неофашизмом, поднимающим голову в Германии. Он согласился с авторами петиции, требующими отстранения депутата.

«Я оцениваю это отрицательно, депутат точно неправ, но это вопрос не одного депутата. В Новосибирске, например, хотят установить памятник Сталину», – напомнил эксперт.

Неосталинизм – это серьезное политическое движение, с которым надо вести открытый, аргументированный диалог, иначе разворот в сторону тоталитаризма и возврат к таким же методам управления неизбежен, уверен Юргенс.

Эксперт уточнил, что такое явление в обществе, как неосталинизм, никогда окончательно побеждено не было. Для этого, в частности, необходим глубокий исторический и философский анализ, которого, по мнению собеседника, в настоящий момент не происходит.

Юргенс считает, что неосталинизм возрастает на фоне бесхозяйственности и коррупции, царящей в регионах.

«Я не вижу его ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, потому что жизнь в этих городах относительно спокойная, с относительным достатком. А вот люди маргинальные по-прежнему могут организоваться на этой базе», – отметил эксперт.

«Там, где царят коррупция и беспредел, где начальство ведет себя так, как будто оно возвратилось в царские времена, а все остальные быдло, и начинается неосталинизм», – заключил собеседник.

Напомним, депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков на своей странице «ВКонтакте» назвал Сталина «олицетворением справедливости», а «ГУЛАГ – хорошей вещью».

Преподаватель из Кургана Дмитрий Фельдшеров создал петицию на сайте Change.org, призвав отозвать полномочия депутата, которую, по последним данным, подписали 124 человека.