Эксперт рассказал о последствиях крушения Су-57

«На какое-то время это задержит программу передачи Су-57 для нужд армии. Должен быть проведен анализ, внесены, если необходимо, конструктивные изменения», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя крушение истребителя 5-го поколения Су-57 на Дальнем Востоке.

«Нужно понимать, что речь идет об экспериментальном, а не переданном заказчику варианте самолета, шли заводские испытания. Выводы делать рано – предстоит изучение показаний «черного ящика», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Во вторник стало известно, что истребитель пятого поколения Су-57 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре. Самолет разбился в 120 км от аэродрома Дземги. Сообщается, что машина принадлежит предприятию-изготовителю – Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу им. Гагарина. Летчик успешно катапультировался, сообщил представитель силовых структур. Состояние пилота – в норме. Представитель правительства Хабаровского края сообщил, что «испытывали двигатель».

Первый полет Су-57, также известного как Т-50 и «перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА), состоялся еще в 2010 году. Но тогда он происходил с двигателем «первого этапа» («Изделие-117») – модернизированной версией двигателя от истребителей 4-го поколения Су-35С. В мае «Интерфакс» сообщил о том, что первый Су-57 с двигателем первого этапа будет передан ВКС России в ноябре. Позже сроки сдвинулись, но сообщалось, что эту машину планируется передать до конца 2019 года.

В декабре 2017 года газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о первом полете Су-57 с новым двигателем «Тип-30» (или «Изделие-30»). «Тип-30» называют полностью новой разработкой. Разработчики отмечали, что у «движка» много преимуществ, главным из которых является усиленная тяга при уменьшенном расходе топлива и новые электронные системы. По всей видимости, именно «Изделие-30» испытывалось на новой машине.

«Испытания всегда несут в себе определенный риск. Испытание нового самолета с новым же двигателем – это не просто риск, а мероприятие на грани вызова авиационной индустрии, поле чистых инноваций», – заметил Дрозденко. Как сообщало в 2017 году издание «Ведомости», двигатели второго этапа планировалось устанавливать на серийные Су-57 с 2023-2025 годов. Теперь, как предполагает Дрозденко, с учетом изучения причин катастрофы, сроки серийного выпуска с двигателями нового образца могут быть сдвинуты по времени.

В марте этого года источник в авиационной отрасли сообщил, что ПАК ФА уже имеет паспорт экспортного облика, документ находится на рассмотрении в правительстве в связи с изменением названия с Т-50 на Су-57.

До сегодняшнего дня было зафиксировано всего два инцидента с самолетами этого типа. В 2011 году на авиасалоне МАКС при разгоне Т-50-2 с бортовым номером 52 была видна вспышка, после чего был выпущен тормозной парашют и самолет остановился в пределах ВПП. В июне 2014 года при посадке на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, затем началось возгорание, которое оперативно ликвидировали. Самолет позже был восстановлен и вернулся к испытаниям.

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