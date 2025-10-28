При крушении самолета в Кении погибли все находившиеся на борту 12 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Все погибшие были иностранными туристами, они летели в национальный парк Масаи-Мара, сказал окружной администратор Стивен Оринде, передает ТАСС со ссылкой на кенийскую газету The Standard.

Оперативные службы работают на месте происшествия и продолжают выяснять причины и последствия крушения.

По информации Associated Press, рухнул легкомоторный самолет Cessna Caravan. Падение произошло через несколько минут после взлета.

Во вторник в Кении упал самолет с 12 людьми на борту.