Самолет с 12 людьми на борту разбился в Кении

Количество пользователей Мax достигло 50 млн человек

Tекст: Вера Басилая

Сервис Мax зарегистрировал уже 50 млн пользователей, среднесуточный охват в октябре составил более 19 млн человек, а рекорд был зафиксирован 22 октября – в этот день к платформе подключились свыше 22,5 млн пользователей.

С момента запуска пользователи сервиса отправили 3,7 млрд сообщений, совершили 842 млн звонков и записали более 25 млн видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 млн. Кроме того, образовательная платформа «Сферум», ставшая доступной во всех регионах России, уже привлекла более 10 млн пользователей.

В Мax свои каналы завели свыше 13 тыс. блогеров уровня А+, среди которых певица Жасмин, актер Никита Панфилов, певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов.

В первые дни после запуска заявки на подключение «Платформы для партнеров» подали 2875 российских компаний, которые уже имеют приложения в RuStore.

