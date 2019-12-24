Украинская община назвала открытие Крымского моста уроком Киеву

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что полноценный запуск Крымского моста стал уроком киевской власти, которая пыталась разговаривать с жителями полуострова с помощью давления и шантажа.

«Открытие Крымского моста – это великое событие не только для Крыма, но и всего мира в целом. Это доказательство и урок тем представителям киевской власти, которые думали, что прервав железнодорожное сообщение, мы будем отрезаны от внешнего мира, и у нас возникнут серьезные трудности. Они ошиблись, если считали, что с крымчанами можно говорить с помощью давления, силы и шантажа», – отметила Гридчина, передает РИА «Новости».

Она считает, что запуск железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив помог Крыму полностью преодолеть транспортную блокаду, устроенную киевским властями в конце 2014 года, когда в одностороннем порядке было прервано движение поездов.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин проехал на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста. Таким образом он фактически запустил движение по железнодорожной ветке.

Однако МИД Украины выразил протест из-за поездки Владимира Путина в Крым и открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Газета ВЗГЛЯД объясняла значение открытия железнодорожного моста.

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