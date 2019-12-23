Киев пообещал помиловать и не преследовать освобождаемых пленных

Представители Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины дали обязательство завершить процедуру помилования освобождаемых лиц. Об этом заявил полномочный представитель России в группе Борис Грызлов.

Он отметил, что Киев также пообещал не преследовать освобождаемых, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года.