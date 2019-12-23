Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала условия обмена и освобождения удерживаемых лиц, заявил полномочный представитель России в группе Борис Грызлов.

«Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», – сказал Грызлов, передает РИА «Новости».

В МИД ДНР подтвердили договоренность об обмене по формуле «всех установленных на всех установленных», сообщает ТАСС. Там отметили, что до конца года будет согласован документ, заверяющий обязательства сторон по процессу.

«Таким образом, Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования», – заключили в ведомстве.

Предыдущая встреча по обмену пленными проходила в середине декабря, однако участникам не удалось договориться.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что на саммите в «Нормандском формате» была достигнута договоренность об обмене пленными с республиками до конца 2019 года.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.