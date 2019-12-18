Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

На встрече в Минске представители Киева и республик Донбасса не смогли договориться об обмене пленными, заявила представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

«К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной группы не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что представители Киева требуют проведения обмена удерживаемыми лицами в несколько этапов.

ДНР предлагала Киеву провести обмен пленными до конца 2019 года.

Напомним, до этого президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что на саммите в «Нормандском формате» была достигнута договоренность об обмене пленными с республиками до конца 2019 года.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.

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