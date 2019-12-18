Киев захотел разбить обмен пленными с ДНР на несколько этапов

Представители Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе настаивают на проведении обмена удерживаемыми лицами в несколько этапов, сообщила представитель ДНР в подгруппе, омбудсмен республики Дарья Морозова.

Морозова сообщила в Facebook, что «только что закончился первый этап переговоров рабочей группы». Киев «намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже», а также «в очередной раз прибегает к попыткам разделить обмен на несколько этапов».

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Подчеркивается, что на переговорах украинская сторона не представила республикам правовой механизм освобождения готовящихся к обмену лиц, что затрудняет выполнение достигнутых на парижском саммите договоренностей.

«На данный момент мы ожидаем второй раунд переговоров для более конструктивного разговора», – добавила омбудсмен.

Таким образом, стороны не договорились об обмене пленными, переговоры продолжаются.

Ранее ДНР предложила Киеву провести обмен пленными до конца 2019 года.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял о достигнутой в ходе встречи «нормандской четверки» договоренности по обмену пленными с самопровозглашенными республиками до конца 2019 года.

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