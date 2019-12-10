ДНР предложила Киеву провести обмен пленными до конца года

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила о готовности ополченцев провести обмен пленными с Киевом до конца 2019 года.

Морозова заявила, что в ДНР «к этому процессу готовы», но «все будет зависеть от украинской стороны», передает РИА «Новости».

«Со своей стороны мы также остаемся при том мнении, что люди должны быть полностью процессуально очищены, чтобы не было никаких уголовных преследований, также что людям должны быть возвращены документы», – добавила она.

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Омбудсмен отметила, что «есть все шансы провести обмен до Нового года», в ДНР «со своей стороны сделали для этого все».

Дата и механизм предстоящего обмена будет обсуждаться на предстоящей встрече на переговорах по Донбассу в Минске 18 декабря. При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал датой обмена 24 декабря.

«Я думаю, если господин Зеленский назвал даты, то они как минимум согласованы с СБУ, но тем не менее, я думаю, что дата и механизм этого обмена будет обсуждаться именно на следующей встрече рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам», – сказала Морозова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутой в ходе встречи «нормандской четверки» договоренности по обмену пленными с самопровозглашенными республиками до конца 2019 года.

При этом он признался в неспособности контролировать прекращение огня в Донбассе.

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