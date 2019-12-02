В Госдуме начали поиск новых методов борьбы с торговлей наркотиками в даркнете

Для борьбы наркотиками в теневом интернете необходимо противодействовать как их рекламе в Сети, так и не допускать использование платежных систем для покупки наркотических веществ. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Борис Чернышов. Так он прокомментировал итоги слушаний по проблеме угрозы распространения наркотиков в даркнете.

«Мы говорили не только о запретительных мерах, но и о мерах, связанных с информационной политикой современного государства. Мы говорили о проведении больших слушаний в Госдуме с участием представителей банков и платежных систем, с помощью которых наркотики продаются в даркнете», – сказал организатор слушаний, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

Обсуждались, по словам депутата, вопросы пропаганды наркотиков в Сети – так называемого «шок-контента». «Были озвучены очень важные моменты, связанные с наказанием: сегодня мы наказываем в основном тех людей, которые употребляют наркотики – это 288 тыс. чел. Половина из них – молодежь, от 18 до 29 лет. Отсидев, эта молодежь выходит на волю и зачастую попадается на рецидиве», – посетовал Чернышов.

«При этом совсем мизерное количество – 22 тысячи человек – осуждены за то, что сбывали или производили наркотики. Мы идем по вершкам, а не по корешкам! Вот эти вопросы мы будем дальше продолжать прорабатывать. К концу осенней сессии мы выйдем со своими предложениями и для министерства просвещения, и для МВД, цель которых – борьба с таким ужасным явлением как распространение наркотиков посредством даркнета», – пообещал депутат.

«Одновременно мы предложим МВД пересмотреть палочный метод, согласно которому из года в год растет количество людей, которые сели из-за того, что им попросту подкинули наркотики. Об этом уже не первый день ведется дискуссия в российском обществе», – напомнил Чернышов.

По этому поводу, отметил депутат, на слушаниях выступил рэпер Птаха (Давид Нуриев). «Все мы помним дело Ивана Голунова, к которому действительно оказались причастны нечистые на руку сотрудники. Но неправильно было бы говорить, о том, что сотрудники правоохранительных органов – все поголовно такие. Обобщение здесь неуместно абсолютно. Да, появление среди сотрудников МВД тех, которые занимаются подобными нарушениями, накладывает негативный отпечаток на всех сотрудников. Нужно проводить внутренние проверки, своего рода «зачистки», бороться с этим явлением. Сегодня отчасти это уже происходит», – сказал депутат.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Госдуме состоялись парламентские слушания на тему «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете». Депутат Олег Нилов сообщил в ходе слушаний, что планируется внести проект закона о принудительной изоляции наркозависимых от общества. Другой участник слушаний, рэпер Давид Нуриев (Птаха) заявил, что наркотики якобы распространяются при участии сотрудников правоохранительных органов, в страну они попадают через порты, в частности, через Санкт-Петербург.

Первый зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов, выступая на слушаниях в понедельник, потребовал ввести уголовную ответственность за онлайн-пропаганду наркотических средств. Он также призвал расширять формат общественного контроля по этому поводу в регионах и «ликвидировать провалы» в правоприменительной практике, а также возродить «специальные службы, которые будут отвечать за противодействие производству и сбыту наркотиков».

В конце октября депутаты от «Справедливой России» уже внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Они предлагают лишать свободы на пять лет тех, кто пропагандирует и незаконно рекламирует наркотики. За те же действия с использованием интернета и СМИ - до семи лет.

Слушания по проблеме угрозы распространения наркотиков в даркнете стали уже вторыми за полтора месяца. Первые состоялись 14 октября. Как пишет RNS, Чернышов тогда привел данные, согласно которым русский язык в теневом сегменте интернета (даркнете) применяется чаще всего. По данным компании Trend Micro, в 2015 году 41% страниц в даркнете использовали именно русский. На втором месте с небольшим отставанием был английский язык. 11 июля этого года Россия показала исторический максимум по количеству пользователей браузера Tor - более 600 тыс. человек за сутки. Таким образом, Россия «обогнала» США и Иран по этому показателю.

Напомним, в конце прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена инициировать составление новой антинаркотической стратегии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).