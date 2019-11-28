Путин предложил сформировать новую антинаркотическую стратегию в ОДКБ

Президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена инициировать составление новой антинаркотической стратегии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путин в ходе заседания организации отметил приоритетность деятельности ОДКБ по противодействию незаконному обороту наркотиков. «В этой связи намерены инициировать составление новой актуализированной антинаркотической стратегии ОДКБ на период 2021-2025 годы», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он уточнил, что новая стратегия будет включать дальнейшие конкретные меры по пресечению производства и торговли наркотиками, а также по укреплению пограничного режима.

Напомним, в Киргизии проходит заседание ОДКБ. Ранее на нем Владимир Путин заявил, что Россия готова использовать собственный опыт борьбы с террористами в Сирии в формате ОДКБ.