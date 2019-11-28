Россия решила поделиться опытом борьбы с боевиками в Сирии в формате ОДКБ

Россия готова использовать собственный опыт борьбы с террористами в Сирии в формате ОДКБ, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в расширенном составе.

«Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили в работе по этому направлению в Сирии, применять его в практической работе по совершенствованию оперативных возможностей сил ОДКБ», – сказал он, передает ТАСС.

Президент также заявил о необходимости активизировать работу центра кризисного реагирования ОДКБ и призвал наращивать миротворческую деятельность ОДКБ, передает РИА «Новости».

«Считаем необходимым повышать эффективность анализа и прогнозированиям военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ с учетом возможности появления новых горячих точек вблизи наших границ. В этой связи представляется целесообразным активизировать деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ», – сказал он.

Он выступил за разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН.

Ранее Путин констатировал, что массовый исход боевиков из Сирии в Россию удалось предотвратить.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что политическое решение в Сирии найти без России и Турции невозможно.

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