Путин рассказал о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию

Президент Владимир Путин констатировал, что массовый исход боевиков из Сирии в Россию удалось предотвратить.

«Личный состав Воздушно-космических сил, ВМФ, Сил специальных операций, Военной полиции, других ведомств и служб в полном объеме справился с поставленными задачами, действовал мужественно, грамотно, профессионально, не допустил массового исхода с этой территории [Сирии] боевиков в нашу страну», – передает ТАСС слова Путина на заседании Совета безопасности России.

Напомним, 11 ноября президент Сирии Башар Асад заявил, что отправляя своих солдат в Сирию, Россия защищает собственный народ, так как идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир.

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