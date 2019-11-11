Асад объяснил, зачем Россия присутствует в Сирии

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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Падение Моралеса грозит подтолкнуть Мадуро

Боливия беспросветно бедна даже по латиноамериканским меркамФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
В Боливии победила «цветная революция», плавно переходящая в государственный переворот. Президент страны Эво Моралес, входивший в число главных союзников Москвы в регионе, отрекся от власти и покинул столицу. Так пал очередной нелояльный США режим в Латинской Америке. Что это означает для России и для Венесуэлы, которая остается главной целью Вашингтона? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Батюшки болеют теми же болезнями, что и прихожане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В России очень мало православных священников – всего 20 тысяч на всю страну. И на задушевные беседы с прихожанами часто просто не хватает времени. Но только ли в количестве проблема? Подробности...

У нас будет очень много счастливых беременностей

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Государство не должно быть дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста». Подробности...
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Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...
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              Асад объяснил, зачем Россия присутствует в Сирии

              11 ноября 2019, 09:53

              Текст: Ольга Никитина

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              Отправляя своих солдат в Сирию, Россия защищает собственный народ, так как идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир, заявил президент Сирии Башар Асад.

              «Даже в Сирии никто не стал бы отдавать свою жизнь просто за человека… Люди, массы людей, готовы пойти на смерть ради какого-то дела – а именно ради защиты своей страны, защиты своего существования, своего будущего… И уж тем более умирать за некоего человека – диктатора или не диктатора – не станет тот, кто прибыл из другой страны. Чтобы президент [России Владимир] Путин отправлял людей умирать за какого-то одного человека или рисковал интересами своей страны ради этого самого человека – такое просто нелогично», – сказал Асад в интервью RT.

              «Вообще, Россия, согласно заявлениям официальных лиц…, я имею в виду президента Путина, господина [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова и других… Так вот, они тем или иным образом защищают российские интересы. Один аспект заключается здесь в том, что борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, так как терроризм и его идеология не знает границ – он не признает политических границ. Для терроризма ареной является весь мир», – пояснил сирийский лидер.

              Еще одной причиной, по его словам, является реализация норм международного права. «С их точки зрения, соблюдение данных норм коррелируется с их национальными интересами. То есть реализация норм международного права в мире будет способствовать интересам российского народа. Таким образом, их действия соотносятся с их национальными интересами, с глобальной стабильностью, а также с сирийским интересами и стабильностью в Сирии», – заключил Асад.

              Он также ответил на вопрос, зачем британское правительство или администрация экс-президента США Барака Обамы могли захотеть поддерживать «Аль-Каиду» и ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ). «Взгляните на факты. Начнем с того, что об этом сами, первыми, стали говорить американские официальные лица, такие как Джон Керри, Хиллари Клинтон и многие другие», – отметил Асад.

              Он отметил, что «они говорили о роли США в поддержке «Аль-Каиды» в Афганистане».

              «Их цель состояла в том, чтобы использовать данную группировку как инструмент борьбы с Советским Союзом… Они об этом говорили. Такой вот у них образ действий – не мы это придумали», – отметил Асад.

              Кроме того, Асад прокомментировал информацию о возможных сирийско-российских «двойных ударах», согласно которой воздушные силы обеих стран атаковали тот или иной район на востоке Алеппо, а потом, по прибытии служб спасения, наносились повторные удары.

              «На Западе продвигается множество ложных версий с целью показать, что сирийская армия намеренно и беспричинно убивает гражданское население, а те, кого там называют «Белыми касками»… или же какая-нибудь из больниц, в которой террористы оборудовали себе штаб… Так вот, на этот счет там говорят, что сирийская армия атакует гуманитарные объекты, чтобы страдало мирное население. На самом же деле все не так: гражданское население бежало из своих районов и переходило на подконтрольные правительству территории повсеместно – не только на востоке Алеппо», – сказал Асад.

              Он также объяснил, почему последние несколько лет не давал интервью, а потом решил возобновить общение со СМИ. «События в мире в целом, в регионе и в Сирии – после турецкого вторжения – вновь вывели мою страну на передний план», – сказал сирийский лидер.

              «Во-вторых, я считаю, что общественное мнение в мире, и особенно, на Западе, в последние несколько лет претерпевает изменения. Люди понимают, что официальные лица представили им очень много ложных сведений о том, что происходит в регионе, на Ближнем Востоке, в Сирии, в Йемене… Они знают, что здесь есть ложь, но не знают правды. На мой взгляд, пришло время поговорить об этой правде», – добавил Асад.

              Асад также назвал причину войны в Сирии и ответил на обвинения Запада в якобы применении химоружия.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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