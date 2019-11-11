Асад объяснил, зачем Россия присутствует в Сирии

Отправляя своих солдат в Сирию, Россия защищает собственный народ, так как идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир, заявил президент Сирии Башар Асад.

«Даже в Сирии никто не стал бы отдавать свою жизнь просто за человека… Люди, массы людей, готовы пойти на смерть ради какого-то дела – а именно ради защиты своей страны, защиты своего существования, своего будущего… И уж тем более умирать за некоего человека – диктатора или не диктатора – не станет тот, кто прибыл из другой страны. Чтобы президент [России Владимир] Путин отправлял людей умирать за какого-то одного человека или рисковал интересами своей страны ради этого самого человека – такое просто нелогично», – сказал Асад в интервью RT.

«Вообще, Россия, согласно заявлениям официальных лиц…, я имею в виду президента Путина, господина [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова и других… Так вот, они тем или иным образом защищают российские интересы. Один аспект заключается здесь в том, что борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, так как терроризм и его идеология не знает границ – он не признает политических границ. Для терроризма ареной является весь мир», – пояснил сирийский лидер.

Еще одной причиной, по его словам, является реализация норм международного права. «С их точки зрения, соблюдение данных норм коррелируется с их национальными интересами. То есть реализация норм международного права в мире будет способствовать интересам российского народа. Таким образом, их действия соотносятся с их национальными интересами, с глобальной стабильностью, а также с сирийским интересами и стабильностью в Сирии», – заключил Асад.

Он также ответил на вопрос, зачем британское правительство или администрация экс-президента США Барака Обамы могли захотеть поддерживать «Аль-Каиду» и ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ). «Взгляните на факты. Начнем с того, что об этом сами, первыми, стали говорить американские официальные лица, такие как Джон Керри, Хиллари Клинтон и многие другие», – отметил Асад.

Он отметил, что «они говорили о роли США в поддержке «Аль-Каиды» в Афганистане».

«Их цель состояла в том, чтобы использовать данную группировку как инструмент борьбы с Советским Союзом… Они об этом говорили. Такой вот у них образ действий – не мы это придумали», – отметил Асад.

Кроме того, Асад прокомментировал информацию о возможных сирийско-российских «двойных ударах», согласно которой воздушные силы обеих стран атаковали тот или иной район на востоке Алеппо, а потом, по прибытии служб спасения, наносились повторные удары.

«На Западе продвигается множество ложных версий с целью показать, что сирийская армия намеренно и беспричинно убивает гражданское население, а те, кого там называют «Белыми касками»… или же какая-нибудь из больниц, в которой террористы оборудовали себе штаб… Так вот, на этот счет там говорят, что сирийская армия атакует гуманитарные объекты, чтобы страдало мирное население. На самом же деле все не так: гражданское население бежало из своих районов и переходило на подконтрольные правительству территории повсеместно – не только на востоке Алеппо», – сказал Асад.

Он также объяснил, почему последние несколько лет не давал интервью, а потом решил возобновить общение со СМИ. «События в мире в целом, в регионе и в Сирии – после турецкого вторжения – вновь вывели мою страну на передний план», – сказал сирийский лидер.

«Во-вторых, я считаю, что общественное мнение в мире, и особенно, на Западе, в последние несколько лет претерпевает изменения. Люди понимают, что официальные лица представили им очень много ложных сведений о том, что происходит в регионе, на Ближнем Востоке, в Сирии, в Йемене… Они знают, что здесь есть ложь, но не знают правды. На мой взгляд, пришло время поговорить об этой правде», – добавил Асад.

Асад также назвал причину войны в Сирии и ответил на обвинения Запада в якобы применении химоружия.