Асад назвал причину войны в Сирии

Одним из факторов начала войны в Сирии могла стать борьба за нефть, заявил президент Сирии Башар Асад.

«Некоторые утверждают, что президента Асада якобы попросили позволить провести через Сирию газопровод с юга на север, а тот отказал ради России. На самом деле такого не было. Но вот проект строительства трубопровода с востока на запад – из Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю – действительно был. Могло ли это стать причиной? Не исключено. Если нефть можно считать фактором начала войны, то такая вероятность есть. Но это не единственный фактор», – передает RT слова Асада.

При этом он подчеркнул, что «США ведут войну со всем остальным миром».

Однако в деле мирового лидерства США никого желают признавать партнером – даже Великобританию, Францию и другие крупные страны. Я бы не назвал их «великими державами», поскольку значение здесь иное, они перестали быть «великими»... Так вот, партнеров США не признают и потому ведут сейчас борьбу», – сказал он.

Войну в Сирии Асад назвал Третьей мировой в миниатюре.

«Война в Сирии – это такая миниатюрная модель Третьей мировой войны, которая ведется опосредованно. Факторы могут быть разными, и нефть - лишь один из них, далеко не единственный. Я не считаю, что война началась только из-за нефти», – заключил он.

Асад добавил, что США занимаются разграблением нефтяных месторождений в Сирии.

«Мы, конечно же, негодуем, весь народ Сирии негодует. Это действительно разграбление... но здесь ни международного порядка, ни международного права... Это явление, прямо скажем, не новое, и касается оно не только военного времени», – заявил сирийский лидер.

Он отметил, что «американцы всегда стремятся так или иначе подвергать другие страны разграблению, отбирая у них не только нефть, деньги и вообще финансовые ресурсы, но и права – как политические, так и все остальные».

«Такова их историческая роль как минимум со времен окончания Второй мировой войны. Так что здесь нет ничего нового, и это не кажется чем-то странным или не связанным с их предыдущей политикой. Разве что время от времени методы США обретают новые формы. В данном случае разграбление нефтяных месторождений служит самым вопиющим практическим примером американской политики, которая заключается в присвоении чужих прав», – сказал Асад.

Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил план по «охране» нефтяных месторождений в Сирии. Россия опубликовала доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной военнослужащих США.

После этого в Пентагоне заявили, что прибыль от нефтяных месторождений на севере Сирии, которые контролируют США, поступает не Вашингтону.

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