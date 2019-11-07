Пентагон назвал выгодополучателя от захваченной американцами сирийской нефти

Прибыль от нефтяных месторождений на севере Сирии, которые контролируют США, поступает не Вашингтону, а курдам из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Прибыль не идет США, она идет СДС», – передает его слова ТАСС.

Ранее в Госдепе заявили, что эта нефть якобы добывается «местными властями на благо местных общин».

До этого президент США Дональд Трамп одобрил план по «охране» нефтяных месторождений в Сирии. В Турции сообщали, что США приступили к созданию новых военных баз в нефтеносных районах Сирии.

Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» в октябре. Россия опубликовала доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной военнослужащих США.

Добавим, что именно курды из СДС являлись противниками Турции в октябрьской операции, которую остановили по договоренности с Россией.