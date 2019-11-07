В Госдепе объяснили, кто качает нефть на подконтрольной США территории Сирии

В Госдепартаменте США утверждают, что на подконтрольных американским военным районах северо-востока Сирии нефть добывается «местными властями на благо местных общин».

По словам высокопоставленного представителя американского внешнеполитического ведомства, на северо-востоке Сирии «нефть добывается местными властями на благо местных общин», передает РИА «Новости»

«У нас в госдепартаменте нет указаний от администрации (Дональда Трампа) что-либо делать с нефтяными месторождениями [на северо-востоке Сирии]», – заявил сотрудник Госдепа США.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил план по «охране» нефтяных месторождений в Сирии. Днем ранее СМИ Турции сообщили, что США приступили к созданию новых военных баз в нефтеносных районах Сирии.

Напомним, в октябре Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в «международном государственном бандитизме», опубликовав доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной военнослужащих США.

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