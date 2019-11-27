Меркель заявила о невозможности найти решение в Сирии без России

Политическое решение в Сирии найти без России и Турции невозможно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Это невозможно без России, это невозможно без Турции», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что в связи с этим нужны встречи с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, она назвала сохранение НАТО «ключевым интересом ФРГ», даже «более очевидным», чем во времена холодной войны, передает РИА «Новости».

«По крайней мере, это также же очевидно, как во времена холодной войны, что это наш ключевой интерес. Вчера об этом говорил и министр иностранных дел (ФРГ Хайко Маас), Европа не может в настоящее время защитить себя сама, она зависит от трансатлантического союза, и поэтому верно, что мы будем работать над этим союзом и примем на себя больше ответственности», – сказала Меркель.

Канцлер ФРГ добавила, что нужно «определить», за что конкретно должен отвечать альянс – речь идет об оборонных задачах или об обеспечении безопасности в регионе. Также Меркель выразила мнение, что нельзя воспринимать развитие европейского сотрудничества в вопросах обороны «как желание работать против НАТО или вместо НАТО». По ее словам, это «исключительно развитие европейской составляющей альянса».

Меркель и Путин регулярно проводят телефонные переговоры. Последние состоялись 11 ноября, обсуждалась в том числе ситуация в Сирии.