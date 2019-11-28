Путин прибыл на заседание ОДКБ в Киргизии

Президент Владимир Путин приехал на заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в резиденции Ала-Арча в Киргизии.

В повестке дня вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ, развитие военного потенциала организации, совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ состоится под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В ней такеж примут участие премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ряд вопросов, в частности, проблемы международной и региональной безопасности, ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. Пленарное заседание СКБ пройдет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ.

С учетом председательства России в ОДКБ в 2019-2020 годы ожидается, что Путин объявит приоритеты России в следующем межсессионном периоде. Всего в повестку дня заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ включено 17 вопросов.

Утром в четверг Путин прибыл в Бишкек для участия в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. В аэропорту главу российского государства встречал глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.