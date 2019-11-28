Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. В аэропорту главу российского государства встречал глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

На саммите будет обсуждаться международная и региональная безопасность в зоне ответственности организации, передает ТАСС.

В российскую делегацию входят министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы Минобороны Александр Фомин, замглавы МИД Александр Панкин, заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев и постпред России при ОДКБ Андрей Шведов.

Сессия СКБ пройдет в государственной резиденции «Ала-Арча» под председательством президента Киргизии. Помимо лидеров России и Киргизии, в заседании примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Напомним, в марте Путин посетил Киргизию с государственным визитом. Российский лидер встретился с главой республики Сооронбаем Жээнбековым, который назвал приезд российского лидера историческим событием. В Бишкеке Путину подарили орловского скакуна и киргизскую борзую тайган.